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В Грузии заявили об удивлении из-за молчания США по поводу отношений между странами

Кобахидзе: Грузия недоумевает из-за молчания США насчет перезагрузки отношений
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Depositphotos

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал письмо президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, в котором выразил недоумение в связи с молчанием американской стороны по поводу перезагрузки отношений между странами. Он опубликовал его на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Несколько недель назад я направил вам письмо, касающееся грузино-американских отношений. Этому письму предшествовали мои публичные заявления, в которых я открыто выразил готовность Грузии возобновить стратегическое партнерство между Грузией и Соединенными Штатами с чистого листа. Однако на сегодняшний день мы не получили ответа на наше письмо и публичные заявления. Более того, на сегодняшний день между властями Грузии и США не было никаких контактов на самом высоком уровне. Это молчание вызывает удивление у грузинского народа и грузинских властей...» — написал Кобахидзе.

По его словам, грузинское правительство продолжает выражать оптимизм в публичных заявлениях о том, что администрация США сможет победить «глубинное государство», что повлияет на перезапуск грузино-американских отношений и восстановление стратегического партнерства.

Он добавил, что возлагает на это большие надежды.

7 мая грузинский премьер заявил, что Тбилиси находится в режиме ожидания в отношениях с Евросоюзом и ждет шагов в сторону перезагрузки отношений.

Ранее США прекратили стратегическое партнерство с Грузией из-за решения по членству в ЕС.

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