Мирошник считает, что со стороны Украины возможны провокации на фоне дискуссии о переговорах

Возможность провокации со стороны Украины на фоне разговоров о переговорах между сторонами конфликта присутствует. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия-24».

Он считает, что в эти дни есть такая вероятность, что Киев будет пытаться организовать «такие провокационные вещи, причем как на приграничных территориях российских, так и, возможно, на территории Украины, где она может попытаться выдать это как операцию под чужим флагом».

По его словам, у Украины «набитая рука по организации таких кровавых событий, которые потом стараются вынести тут же на международные площадки».

«Так что такая опасность на самом деле на сегодня присутствует», — заявил Мирошник, добавив, что напряжение растет, чем ближе страны к переговорам.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть «чувство», что РФ согласится на введение 30-дневного режима прекращения огня на Украине.

Ранее Путин предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле.