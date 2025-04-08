Трамп призвал Нетаньяху быть разумным в отношении Эрдогана

Президент США Дональд Трамп похвалил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и призвал разумно вести себя в отношениях с ним. Его слова прозвучали во время беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Axios.

«Любую проблему, которая у вас есть с Турцией, я смогу решить, но при условии, что вы будете вести себя разумно», — сказал глава Белого дома, обращаясь к израильскому премьеру.

Трамп также указал, что у него очень хорошие отношения с Эрдоганом, он предложил Нетаньяху посредничество в переговорах с президентом Турции. Американский президент подчеркнул, что «сможет уладить» конфликт между Израилем и Турцией.

Накануне Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых они затронули темы двусторонней торговли, а также обсудили Иран. По словам Трампа, обсуждались два ключевых вопроса: напряженная обстановка вокруг Ирана и возможности расширения торгово-экономического сотрудничества между США и Израилем.

Ранее Израиль отменил таможенные пошлины на американские товары.