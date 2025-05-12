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Нетаньяху после встречи с Уиткоффом отправит делегацию в Катар

Нетаньяху распорядился 13 мая отправить делегацию на переговоры по Газе в Катар
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Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в Тель-Авиве с американским посланником Стивом Уиткоффом распорядился направить 13 мая делегацию в Катар, чтобы продолжить переговоры по урегулированию в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, передает РИА Новости.

«Обсуждалась последняя попытка реализовать представленный Уиткоффом план по освобождению заложников до начала расширения боевых действий. Премьер распорядился направить завтра в Доху делегацию переговорщиков», — отмечается в публикации.

В офисе премьера добавили, что переговоры будут вестись без прекращения огня со стороны Израиля.

11 мая американский телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что отношения между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху стали напряженными за последние две недели. По данным журналистов, причиной стало расхождение мнений политиков по вопросам возобновления боевых действий в секторе Газа и противостоянии Ирану.

Ранее Трамп призвал Нетаньяху быть разумным в отношении Эрдогана.

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