В Совфеде призвали Уиткоффа не вредить атмосфере переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю действительно могут обсуждаться на предстоящих переговорах в Стамбуле, но комментарии о предстоящих темах только вредят атмосфере переговоров. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя заявление спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

«Безусловно, темы, которые перечислил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, в какой-то мере будут затрагиваться. Однако все зависит от повестки дня и уровня переговорщиков, которые будут участвовать во встрече с обеих сторон», — сказал сенатор.

При этом Карасин призвал не строить преждевременно излишне подробные планы о предстоящей встрече. По его мнению, для начала надо убедиться, что встреча представителей вообще состоится.

«Излишне много комментариев напоминают не совсем приличный вариант рассуждений вслух, хотя рассуждения вслух перед переговорами только вредят атмосфере этих переговоров. Я призываю подождать. Тем более, что ждать осталось не так долго. Уверен, что разговор будет с чистого листа, то есть все темы, которые интересуют обе стороны, будут обозначены, затронуты и обсуждены», — заключил Карасин.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Breitbart заявил, что отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю станут главными темами на переговорах по урегулированию конфликта в Стамбуле.

Уиткофф подчеркнул, что Запорожская АЭС является «своего рода жемчужиной в короне» из-за того, сколько электроэнергии она может производить, и в настоящее время остается «важной частью обсуждения» урегулирования.

Ранее Уиткофф рассказал о главном условии в заключении соглашения по Украине.