Аналитик Кошкович: Зеленского могут свергнуть в течение нескольких месяцев

Позиции украинского лидера Владимира Зеленского внутри Украины шаткие, его режим может пасть, либо его свергнут «в течение месяцев».

Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Режим Зеленского либо падет, либо его можно будет свергнуть в течение месяцев, а не лет», — подчеркнул он.

По его словам, в преддверии переговоров в Стамбуле России нужно убедиться, что Киев не сможет использовать прекращение огня в целях перевооружения.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявлял, что единственный способ для украинской армии спасти свою страну — свергнуть Зеленского.

Таким образом он прокомментировал информацию о планах одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойти на Киев.

Ранее Песков заявил о неполном контроле Зеленского над ВСУ.