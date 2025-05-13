Бразилия начнет строительство малых АЭС вместе с Росатомом

Бразилия в ближайшее время объявит о начале строительства малых АЭС вместе с Росатомом

Бразильские власти в ближайшее время планируют объявить о начале строительства малых модульных реакторов (атомных электростанций малой мощности) совместно с российской госкорпорацией «Росатом». Об этом заявил министр горнорудной промышленности и энергетики южноамериканской республики Алешандри Сильвейра, его слова приводит бразильская газета Estadão.

Министр отметил, что этот проект даст возможность Бразилии обеспечить экологическую безопасность Амазонии и заменить ТЭС, продолжающие работать на мазуте.

«Президент России Владимир Путин поручил Росатому как можно скорее начать взаимодействие с бразильским правительством, чтобы мы могли перейти к разработке малых ядерных реакторов, которые будут иметь важное значение для будущего нашей энергетики», — сказал он.

До этого бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Бразилия готова вместе с Китаем и другими странами помочь в организации переговорного процесса по Украине при заинтересованности сторон.

Ранее президент Бразилии заявил, что страны БРИКС обсудят урегулирование конфликта на Украине.