NI: дипломатическая ошибка Киева привела к разрыву в отношениях США и Украины

В отношениях между США и Украиной произошел разрыв из-за неспособности украинского лидера Владимира Зеленского изменять стратегию Киева в зависимости от того, кто находится у власти в Соединенных Штатах. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

«Борьба Украины оказалась втянутой в партийный раскол Америки. После февральских событий в Белом доме стало ясно, что Владимир Зеленский и его команда должны были изменить стратегию и тактику», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Украина должна переосмыслить, «как и где она общается», чтобы преодолеть шумиху, особенно среди консервативной аудитории в Соединенных Штатах.

До этого нидерландский журналист Виллиам Имминк заявил, что Украина отдала Западу ресурсы и сельское хозяйство и стала фактически колонией.

Ранее в Киеве сравнили требования Трампа с разделом африканских колоний.