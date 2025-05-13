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В Минфине рассказали об ответе России в случае «сокрушительных санкций»

Минфин: Россия в случае новых санкций США переориентирует экспортные поставки
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Brian Snyder/Reuters

Россия в случае введения новых «сокрушительных санкций» со стороны США готова перенаправить экспорт товаров. Об этом в интервью РБК рассказал заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Кику.

По его словам, введение новых рестрикций Вашингтоном может вызвать антагонизм среди стран, которые стремятся к сотрудничеству с Москвой. Кику подчеркнул, что не все государства готовы принять «диктаторские решения» и следовать курсу Соединенных Штатов.

Он добавил, что на сегодняшний день торговый оборот между РФ и США находится на самом низком уровне с 1992 года и составляет $3,5 млрд. Исходя из этого, какие-либо тарифные ограничения против России не были введены с учетом низкого уровня двусторонних отношений.

В апреле стало известно, что половина сената конгресса США, состоящая из 25 демократов и 25 республиканцев, объединились и выдвинули законопроект против России по ужесточению санкций. Против России будут введены первичные и вторичные санкции в случае эскалации конфликта на Украине уже после подписания мирного соглашения.

Ранее сенаторы США пригрозили усилить санкции против России за отказ от переговоров по Украине.

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