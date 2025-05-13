«Стоит начать учить русский язык»: в ЕП заявили о последствиях слабой обороны

Депутат Европарламента и глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что страны, не готовящиеся к обороне, «должны начать учить русский язык». Ее слова приводит издание Focus со ссылкой на выступление на саммите Людвига Эрхарда.

«Мы не наращиваем вооружения, а укрепляем оборону. Тем, кто игнорирует это, стоит начать учить русский язык», — подчеркнула политик.

Она также отметила, что в немецкой армии сохраняются системные проблемы, требующие срочного решения.

10 мая агентство DPA со ссылкой на источники в немецком кабмине сообщило, что правительство Германии после трех лет прозрачности вновь засекретит поставки оружия на Украину. В сообщении говорится, что в будущем правительство Германии значительно уменьшит объем сообщений о поставках систем вооружения. Цель такого решения — создание «стратегической двусмысленности», которая позволит скрыть собственные действия от противника.

Ранее в Германии назвали главную ошибку в отношении России.