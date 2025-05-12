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В Венгрии высказались о членстве Украины в ЕС

Орбан: прием Украины в ЕС приведет к войне Европы с Россией
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MTI/PM Office/Zoltan Fischer/Pool/Reuters

Прием Украины в Европейский союз (ЕС) приведет к войне с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Как соседняя с Украиной страна, мы считаем, что если Украина будет принята в Европейский союз, то он также будет втянут в войну», — сказал он.

По словам Орбана, поспешный прием Украины в ЕС потребует дополнительных расходов и вызовет серьезное ухудшение социально-экономической ситуации во всех странах союза.

Политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщал, что интеграция Украины в Евросоюз обойдется странам сообщества в сумму, которая в 12 раз превышает бюджет союза.

Расходы на восстановление Украины, по самым скромным оценкам, составят $500 млрд, в то время как украинские источники утверждают, что она может составить до €1 трлн. По словам Орбана, поддержание деятельности страны обойдется в $100 млрд в год и большую часть этих расходов также придется нести ЕС.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не снимет вето на прием Украины в ЕС из-за ситуации в Закарпатье.

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