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Названа предполагаемая должность находящегося в Африке генерала Суровикина

«Лента.ру»: Суровикин возглавляет группу военных специалистов из РФ в Африке
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Генерал армии и Герой России Сергей Суровикин, вероятно, возглавляет группу российских военных специалистов в Африке. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на заявление посольства РФ в Алжире.

Дипведомство в своей публикации в Telegram перечислило участников возложения венков в Африке, указав их имена. При этом имя генерала, который присутствовал на фотографии, в заявлении посольства не называлось. Безымянной указывалась должность «старшего группы российских военных специалистов».

Незадолго до этого в сети появились кадры с Суровикиным, почтившим в Африке память павших алжирцев во время Второй мировой войны. На опубликованном снимке Суровикин в составе делегации двигался к памятнику, чтобы возложить цветы. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Победы.

В сентябре 2022 года Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой российских войск в зоне специальной военной операции на Украине, в прессе его назвали «генерал Армагеддон». После назначения Суровикина начались массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины.

Ранее Суровикина исключили из наблюдательного совета «Роскосмоса».

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