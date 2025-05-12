Названа предполагаемая должность находящегося в Африке генерала Суровикина

Генерал армии и Герой России Сергей Суровикин, вероятно, возглавляет группу российских военных специалистов в Африке. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на заявление посольства РФ в Алжире.

Дипведомство в своей публикации в Telegram перечислило участников возложения венков в Африке, указав их имена. При этом имя генерала, который присутствовал на фотографии, в заявлении посольства не называлось. Безымянной указывалась должность «старшего группы российских военных специалистов».

Незадолго до этого в сети появились кадры с Суровикиным, почтившим в Африке память павших алжирцев во время Второй мировой войны. На опубликованном снимке Суровикин в составе делегации двигался к памятнику, чтобы возложить цветы. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Победы.

В сентябре 2022 года Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой российских войск в зоне специальной военной операции на Украине, в прессе его назвали «генерал Армагеддон». После назначения Суровикина начались массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины.

Ранее Суровикина исключили из наблюдательного совета «Роскосмоса».