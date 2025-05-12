Появилось фото похудевшего Суровикина в Африке

В сети появились кадры с героем России генералом армии Сергеем Суровикиным, почтившим в Африке память павших алжирцев во время Второй мировой войны. Соответствующий снимок похудевшего экс-командующего опубликовал Telegram-канал «Милитарист».

На опубликованном кадре Суровикин в составе делегации двигался к памятнику, чтобы возложить цветы. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Победы.

По данным авторов публикации, Суровикин работает в Африке военным советником.

До этого российский философ и публицист Александр Дугин выразил мнение, что необходимо назвать нового офицера «Армагеддоном» вместо генерала Сергея Суровикина.

По его словам, Россия в принципе должна продемонстрировать готовность вести полноценную войну с США, которая может закончиться только поражением Соединенных Штатов и победой РФ. Философ добавил, что Суровикин «исчез из поля зрения».

В сентябре 2022 года Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой российских войск в зоне специальной военной операции на Украине, в прессе его назвали «генерал Армагеддон». После назначения Суровикина начались массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины.

Ранее Суровикина исключили из наблюдательного совета «Роскосмоса».