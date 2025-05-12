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Посол заявил о сворачивании деятельности РФ и Польши на границе

Посол Андреев: работа РФ и Польши на границе Калининградской области свернута
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Depositphotos

В настоящее время вся совместная деятельность России и Польши на границе Калининградской области свернута. Об этом заявил посол РФ в республике Сергей Андреев в эфире «Соловьев Live».

«Все обнулено, заморожено, ликвидировано. Ни о каких контактах речи не идет. Разве что, поляки продолжают ездить в Калининград», — сказал дипломат.

Андреев добавил, что в Польше на протяжении двух лет действует запрет на въезд для российских граждан. По его словам, подобными мерами Варшава сделала все, чтобы затруднить «нормальное человеческое общение» граждан двух стран.

12 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что руководство республики решило закрыть генеральное консульство РФ в Кракове. Причиной послужили появившиеся в распоряжении властей «доказательства» того, что российские специальные службы якобы причастны к диверсионной атаке на торговый центр на улице Марывильской в Варшаве. В 2024 году здесь произошел пожар, в результате которого здание полностью сгорело.

Андреев заявил, что принятое властями Польши решение о закрытии генерального консульства РФ осложнит работу российским дипломатам. Он рассказал, что в первую очередь трудности возникнут в тех польских воеводствах, за которые отвечает российское генконсульство.

Ранее российский посол высказался о причине закрытия генконсульства РФ в Кракове.

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