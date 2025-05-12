Сотрудники полиции Польши бездействовали во время провокации на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая. Об этом заявил посол России в республике Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия 24».

«Полиция присутствовала, но какой-то активности не проявляла, за исключением эпизода, когда задержала и вывела с кладбища молодого поляка, который туда пришел с красным знаменем Победы», — сказал дипломат.

Андреев добавил, что, согласно польскому законодательству, проведение политических акций на территории кладбищ запрещено. При этом, по словам посла, подобные ситуации на 9 мая в Польше проявляются не первый год.

Утром 12 мая журналисты польского издания Myśl Polska поразились дерзостью провокаций, которые украинские активисты и их польские сторонники устроили в Варшаве на 9 мая. Один из редакторов этого СМИ отправился в столицу страны, чтобы возложить цветы к памятнику солдатам Первой польской армии и к монументу на мемориальном кладбище советских воинов, и столкнулся с «самыми отвратительными эпитетами».

Ранее премьер Польши раскритиковал лидеров Европы, которые хотели посетить парад Победы в Москве.