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Минюст России внес в перечень нежелательных итальянскую Comunita dei Russi Liberi in Italia

Минюст внес в перечень нежелательных Comunita dei Russi Liberi in Italia
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Минюст России внес итальянскую НПО Comunita dei Russi Liberi in Italia в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых является нежелательной на территории Российской Федерации, сообщается на сайте министерства, передает РИА Новости.

«Comunita dei Russi Liberi in Italia («Сообщество свободных россиян Италии»)», — говорится в перечне Минюста.

Организацию создали в январе 2021 года граждане РФ, проживающие в Италии, — ее представители активно ретранслируют тезисы пропаганды западных стран в отношении Российской Федерации. Деятельность сообщества направлена на организацию антироссийских митингов, манифестаций, привлечение внимания населения Италии к якобы систематическим нарушениям в РФ прав и свобод граждан. Во время проведения протестных мероприятий собираются денежные средства для вооруженных формирований Украины, на которые покупаются военная амуниция, беспилотники и комплектующие к ним. В рамках этой деятельности Comunita dei Russi Liberi in Italia имеет сотрудничество с представителями запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

До этого Генеральная прокуратура России объявила нежелательной организацию Hope Harbor Society, которая была создана в Соединенных Штатах для объединения оппозиционных блоков.

Ранее Генпрокуратура России объявила нежелательной организацию Hope Harbor Society, которая была создана в Соединенных Штатах для объединения оппозиционных блоков.

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