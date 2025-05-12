Американский экономист заявил, что тарифные войны Трампа провалились

Тарифная политика администрации президента США Дональда Трампа была бессмысленной и провальной, а также показала ограниченное влияние страны и ускорила завершение конфликта на Украине. Об этом заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс в ходе дискуссии Международного клуба «Валдай», передает ТАСС.

По его словам, американские власти поняли, что тарифная политика не имеет никакого смысла, а также экономического обоснования и оправдания. Эксперт отметил, что Трамп верил, что тарифы дают американской стороне более сильную переговорную позицию.

Сакс добавил, что США переоценили свои возможности и влияние на мировой арене.

«Это продолжающееся явление. Мы видим это и в отношении Украины, Ближнего Востока и многих других стран. Все штаты Америки не понимают, что у них очень ограниченное влияние. И шаг за шагом США спускаются с небес на землю», — заявил он.

До этого заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп допустил ошибку, повысив таможенные тарифы против Китая.

Ранее стало известно, что экономика КНР оказалась не готова к торговой войне.