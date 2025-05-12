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США начали терять популярность в мире из-за одного политика

Politico: США начали терять популярность после становления Трампа президентом
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Depositphotos

США начали терять популярность в мире после того, как к власти пришел нынешний президент страны Дональд Трамп. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на «Индекс восприятия демократии» (DPI) за текущий год.

«Большинство опрошенных в целом негативно относятся к США, что стало резким снижением [репутации] по сравнению с 2024 годом», — говорится в материале.

По информации журналистов, в исследовании приняли участие более 110 тыс. человек из 100 стран мира. Респондентам задавали вопросы, связанные с их восприятием демократии и различных геополитических событий.

В результате аналитики выяснили, что популярность США больше всего снизилась среди жителей стран — членов Европейского союза. Комментируя ситуацию, бывший генеральный секретарь НАТО и один из авторов опроса Андерс Фог Расмуссен признался, что не удивлен столь резким падением репутации США.

При этом КНР впервые опередила США по популярности в мире в рамках исследования. Также аналитики обратили внимание на постепенный рост репутации РФ.

Кроме того, в DPI была учтена популярность отдельно взятых политиков. Всего 27% респондентов дали позитивные оценки деятельности американского лидера. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, набрали по 32% позитивных оценок.

Ранее Трамп назвал фейковыми опросы, которые показывают снижение его популярности.

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