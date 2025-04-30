Трамп призвал бороться с фейковыми опросами

Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми опросы, которые показывают снижение его популярности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны бороться с фейковыми опросами. Они интервьюируют гораздо больше демократов, чем республиканцев. В последние дни я проверял, они опрашивают многих демократов, а республиканцев — меньше», — сказал Трамп на митинге в Мичигане.

На прошлой неделе агентство Associated Press писало, что первые 100 дней Трампа на посту президента оправдали ожидания 70% жителей США, при этом 62% респондентов считают, что США развиваются в неправильном направлении.

Несмотря на поддержку на старте, уровень одобрения политики Трампа снизился, и его деятельность теперь одобряет меньшее количество граждан. Как сообщала The Hill, уровень одобрения президента США упал до рекордного минимума с начала второго срока.

Позднее Трамп обвинил американские СМИ в мошенничестве с опросами общественного мнения.

Ранее Трамп рассказал о рейтинге Зеленского на Украине.