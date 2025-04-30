Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп призвал бороться с фейковыми опросами

Трамп назвал фейковыми опросы, которые показывают снижение его популярности
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми опросы, которые показывают снижение его популярности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны бороться с фейковыми опросами. Они интервьюируют гораздо больше демократов, чем республиканцев. В последние дни я проверял, они опрашивают многих демократов, а республиканцев — меньше», — сказал Трамп на митинге в Мичигане.

На прошлой неделе агентство Associated Press писало, что первые 100 дней Трампа на посту президента оправдали ожидания 70% жителей США, при этом 62% респондентов считают, что США развиваются в неправильном направлении.

Несмотря на поддержку на старте, уровень одобрения политики Трампа снизился, и его деятельность теперь одобряет меньшее количество граждан. Как сообщала The Hill, уровень одобрения президента США упал до рекордного минимума с начала второго срока.

Позднее Трамп обвинил американские СМИ в мошенничестве с опросами общественного мнения.

Ранее Трамп рассказал о рейтинге Зеленского на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами