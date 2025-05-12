В Вильнюс для обсуждения Украины прибыли конгрессмены США

Конгрессмены США прибыли в Литву для обсуждения вопросов, связанных с Украиной и обороной. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Литва».

Уточняется, что Boeing C-40 Clipper с символикой США, на борту которого находились «важные гости», приземлился в Вильнюсе. Его посадку подтвердила пресс-секретарь «Литовских аэропортов» Лина Бейшене.

Среди членов американской делегации оказались республиканцы Кен Калверт, Дэвид Рузер, Джек Эллзи, а также демократы Бетти Макколлум и Эд Кейс. Они прилетели в столицу Литвы для встречи с местными политиками, в том числе с лидером партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринасом Касчюнасом.

До этого глава МИД Литвы Кястутис Будрис потребовал от России прекратить огонь на Украине с 12 мая. Он отметил, что если «российские пушки не замолчат к понедельнику», то необходимо вводить новый пакет санкций против РФ.

По словам Будриса, президент России Владимир Путин якобы «тянет время» в вопросе наступления мира на Украине. Он заявил, что разговоры о перемирии без прекращения огня являются «фарсом».

Ранее в Кремле ответили на ультиматум Европы по прекращению огня на Украине.