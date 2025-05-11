Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Литве потребовали от России прекратить огонь на Украине с 12 мая

Глава МИД Литвы Будрис: РФ должна прекратить огонь на Украине с 12 мая
close
Министерство иностранных дел Литвы

Россия должна прекратить огонь на Украине с понедельника, 12 мая. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в социальной сети X.

«Мы должны довести дело до конца. Если российские пушки не замолчат к понедельнику, необходимо без промедления ввести новый пакет санкций», — написал глава МИД Литвы.

Будрис добавил, что президент России Владимир Путин якобы «тянет время» в вопросе наступления мира на Украине. По его словам, разговоры о перемирии без прекращения огня являются «фарсом».

Накануне Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года, во время ночного обращения 11 мая. По словам президента России, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

11 мая президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина. По его словам, Украина «готова встречаться» в случае, если Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая. Украинский лидер также заявил, что будет ждать президента России на встрече в Стамбуле в случае прекращения огня.

Ранее Кнайсль назвала переговоры с Москвой единственным решением для Киева.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами