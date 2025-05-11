В Литве потребовали от России прекратить огонь на Украине с 12 мая

Россия должна прекратить огонь на Украине с понедельника, 12 мая. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в социальной сети X.

«Мы должны довести дело до конца. Если российские пушки не замолчат к понедельнику, необходимо без промедления ввести новый пакет санкций», — написал глава МИД Литвы.

Будрис добавил, что президент России Владимир Путин якобы «тянет время» в вопросе наступления мира на Украине. По его словам, разговоры о перемирии без прекращения огня являются «фарсом».

Накануне Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года, во время ночного обращения 11 мая. По словам президента России, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

11 мая президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина. По его словам, Украина «готова встречаться» в случае, если Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая. Украинский лидер также заявил, что будет ждать президента России на встрече в Стамбуле в случае прекращения огня.

Ранее Кнайсль назвала переговоры с Москвой единственным решением для Киева.