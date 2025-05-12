Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный суд рассмотрит дело Леонида Волкова в закрытом режиме

Дело Леонида Волкова рассмотрят в закрытом режиме из-за угрозы акций сторонников
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд рассматривает уголовное дело по существу заочно в отношении экс-руководителя Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов). В пресс-службе суда сообщили ТАСС, что слушание дела о создании экстремистского сообщества пройдет в закрытом от средств массовой информации и публики режиме.

«Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о проведении слушания уголовного дела в отношении Волкова в закрытом режиме», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что это решение было принято судом из-за поступившей от правоохранителей информации о возможном совершении его сторонниками акций экстремистской и террористической направленности в отношении участников процесса и иных лиц, в том числе свидетелей.

В апреле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал иск в Арбитражный суд Москвы к «Фонду борьбы с коррупцией» и его бывшему председателю совета директоров Марии Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов).

Ранее отца Леонида Волкова внесли в список экстремистов и террористов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами