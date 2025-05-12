Военный суд рассмотрит дело Леонида Волкова в закрытом режиме

Второй Западный окружной военный суд рассматривает уголовное дело по существу заочно в отношении экс-руководителя Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов). В пресс-службе суда сообщили ТАСС, что слушание дела о создании экстремистского сообщества пройдет в закрытом от средств массовой информации и публики режиме.

«Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о проведении слушания уголовного дела в отношении Волкова в закрытом режиме», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что это решение было принято судом из-за поступившей от правоохранителей информации о возможном совершении его сторонниками акций экстремистской и террористической направленности в отношении участников процесса и иных лиц, в том числе свидетелей.

В апреле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал иск в Арбитражный суд Москвы к «Фонду борьбы с коррупцией» и его бывшему председателю совета директоров Марии Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов).

Ранее отца Леонида Волкова внесли в список экстремистов и террористов.