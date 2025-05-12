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Эксперт объяснил, чем Россия может ответить на агрессию со стороны Британии

Военэксперт Артамонов: РФ может ответить на британскую агрессию гиперзвуком
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Depositphotos

Военный обозреватель Александр Артамонов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о подготовке Великобританией «плана» на случай войны с Россией. Эксперт подчеркнул, что опасения Лондона выглядят глупо, однако, если он проявит агрессию, Москве даже не придется выдвигать свои войска.

«У нас есть гиперзвук. Взять тот же «Сармат», смонтировать боевой планирующий блок «Авангард» — и от Британии даже двух отелей бы не осталось. Но мы ни в коей мере не планировали никаких операций, даже имея возможности. Что британские военные эксперты хорошо понимают», — сказал Артамонов.

Он допустил, что вынашивать планы противостояния с Россией Британию заставляет «комплекс неполноценности».

В начале мая газета The Daily Telegraph сообщила, что Лондон приступил к разработке обновленной версии «Плана национальной защиты» на случай противостояния с Россией. В нем пропишут последовательность действий членов британского правительства в первые дни после возможной агрессии в отношении королевства. Также будет определено, в какие бункеры направят членов кабмина и королевской семьи в случае объявления войны.

Ранее в Британии заявили, что Путин филигранно переиграл Запад.

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