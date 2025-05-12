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КНР будет сотрудничать с Латинской Америкой при противостоянии гегемонии

Глава МИД КНР: Пекин объединит усилия с Латинской Америкой в борьбе с гегемонией
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Mark Schiefelbein/AP

КНР объединит усилия с Венесуэлой и другими латиноамериканскими странами в рамках борьбы с гегемонией на международной арене. Об этом заявил китайский министр иностранных дел Ван И, сообщается на сайте возглавляемого им внешнеполитического ведомства.

Дипломат высказался о ситуации на глобальной политической арене в ходе встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто. Переговоры прошли в Пекине.

«Выход латиноамериканских стран на международную арену — неизбежная историческая тенденция. КНР твердо поддерживает солидарность и политику опоры на собственные силы государств региона, усиление их роли [при решении] международных и региональных дел», — сказал Ван И.

Он добавил, что КНР готова сотрудничать с венесуэльским правительством и властями других латиноамериканских государств при противостоянии гегемонии и отстаивании международной справедливости. По словам дипломата, Пекин и Каракас будут вместе отстаивать многосторонний подход к решению глобальных проблем и защищать законные права государств. Речь идет как о самих КНР и Венесуэле, так и различных развивающихся странах.

Ранее в МИД КНР оценили поездку китайского лидера Си Цзиньпина в РФ на День Победы.

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