Один из департаментов Минпросвещения возглавит Герой России

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения возглавит Герой России Игорь Юргин. Об этом сообщает пресс-служба министерства по итогам встречи в Якутске главы ведомства Сергея Кравцова и главы Якутии Айсена Николаева с Юргиным.

Отмечается, что Кравцов предложил Юргину как участнику программы «Время героев» возглавить департамент по воспитательной политике.

«Для меня это огромная честь и ответственность. Я не ожидал, что это произойдет так быстро. Мы уже проговаривали ранее с Айсеном Сергеевичем [Николаевым] этот вариант. Я готов принять предложение и вносить свой вклад в будущее нашей страны», — ответил Юргин.

До этого РИА Новости сообщало, что фракция «Справедливая Россия — За правду» внесет в Госдуму законопроект о создании федерального и регионального кадрового резерва из числа участников СВО для замещения должностей на госслужбе.

Ранее Бастрыкин призвал создавать кинофильмы о героях СВО.