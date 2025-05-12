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Один из департаментов Минпросвещения возглавит Герой России

Департамент по воспитательной политике Минпросвещения возглавит Герой России
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адим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения возглавит Герой России Игорь Юргин. Об этом сообщает пресс-служба министерства по итогам встречи в Якутске главы ведомства Сергея Кравцова и главы Якутии Айсена Николаева с Юргиным.

Отмечается, что Кравцов предложил Юргину как участнику программы «Время героев» возглавить департамент по воспитательной политике.

«Для меня это огромная честь и ответственность. Я не ожидал, что это произойдет так быстро. Мы уже проговаривали ранее с Айсеном Сергеевичем [Николаевым] этот вариант. Я готов принять предложение и вносить свой вклад в будущее нашей страны», — ответил Юргин.

До этого РИА Новости сообщало, что фракция «Справедливая Россия — За правду» внесет в Госдуму законопроект о создании федерального и регионального кадрового резерва из числа участников СВО для замещения должностей на госслужбе.

Ранее Бастрыкин призвал создавать кинофильмы о героях СВО.

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