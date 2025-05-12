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Экс-посол Украины недоволен планами Мерца засекретить поставки оружия ВСУ

Экс-посол в ФРГ Мельник раскритиковал план Мерца засекретить поставки оружия ВСУ
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IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Планы канцлера Германии Фридриха Мерца засекретить поставки оружия Украины вызывают «неприятные воспоминания», связанные с весной 2022 года. Об этом заявил экс-посол Украины в ФРГ, постоянный представитель республики при ООН Андрей Мельник, сообщает N-tv.

«Это возвращает нас к неприятным воспоминаниям о времени, когда весной 2022 года «правительство светофора» пыталось скрыть отсутствие военной поддержки за секретностью», — сказал Мельник.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о прекращении публичных дискуссий по вопросам военной поддержки Украины, включая поставки оружия и боеприпасов.

«При моем руководстве дебаты о калибрах, военных системах и других деталях помощи будут выведены из публичного пространства», — подчеркнул Мерц.

При этом он признал, что интерес общества к этой теме оправдан, но подчеркнул необходимость «стратегической сдержанности».

Ранее Мерца призвали не быть как Шольц и передать Украине Taurus.

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