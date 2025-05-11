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В Госдуме предупредили нового канцлера ФРГ о возможной отставке из-за России

Депутат Ивлев: Мерцу не стоит делать необдуманных шагов в отношении России
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Friedrich Merz/Reuters

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу не стоит делать необдуманных шагов в отношении России. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Канцлеру Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России, так как необдуманные шаги могут привести к тому, что депутаты бундестага воспользуются правом предъявить ультиматум и сместить его за неадекватную политику. В Германии это называется конструктивный вотум недоверия», — сказал парламентарий.

Ивлев добавил, что Мерцу не рекомендуется допускать просчеты во внешней политике Германии. По словам депутата, в противном случае он может заплатить ту же цену, что и его предшественник Олаф Шольц.

Мерц был избран новым канцлером ФРГ 6 мая во втором туре голосования в бундестаге. Политик не получил необходимого количества голосов в первом туре, но уже во втором его кандидатуру поддержали 325 депутатов. Удалось ли Мерцу предотвратить политический кризис в стране и как теперь будут выстраиваться отношения между ФРГ и Россией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько немцев довольны работой нового канцлера ФРГ.

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