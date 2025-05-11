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Президент Буркина-Фасо назвал конфликт на Украине «несправедливой войной»

Президент Буркина-Фасо Траоре считает, что Украина стала жертвой манипуляций
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Kilaye Bation/AP

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в интервью РИА Новости назвал происходящее на Украине «несправедливой войной».

По мнению политика, украинцы стали жертвой манипуляций. Он призвал их образумиться.

«Если они (украинцы. — «Газета.Ru») до сих пор не поняли, что весь этот замысел был направлен на их уничтожение и захват критически важных ресурсов — пусть продолжают воевать», — сказал Траоре.

Он добавил, что каждый народ должен понимать, что нельзя давать собой манипулировать и втягиваться в опасные ситуации.

Траоре находится в Москве с рабочим визитом в честь торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он прилетел в российскую столицу 8 мая. На следующий день политик посетил парад Победы на Красной площади, а 10 мая провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле.

Ранее Траоре оценил эффект от «Орешника».

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