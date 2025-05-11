В Верховной раде назвали Telegram «вражеским инструментом»

Мессенджер Telegram является «вражеским инструментом» для украинского государства. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от правящей партии «Слуга народа» Никита Потураев, сообщает издание «Страна.ua».

«Telegram — это инструмент вражеский, что бы кто ни говорил», — отметил он.

При этом нардеп признал, что Telegram является «удобным» мессенджером.

В конце сентября 2024 года на Украине запретили чиновникам и военнослужащим устанавливать Telegram на служебные устройства и пользоваться им под предлогом «минимизации угроз». Ограничения коснулись работников сектора безопасности и обороны, а также сотрудников предприятий — операторов критической инфраструктуры. Помимо Telegram, называли «угрозой» для национальной безопасности страны и соцсеть TikTok.

Руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявлял, что Telegram является проблемой для Украины. По его мнению, необходимо законодательно заставить все мессенджеры и соцсети зарегистрироваться, чтобы было понятно, кто за каким ресурсом стоит.

Ранее на Украине решили, что запретить Telegram невозможно.