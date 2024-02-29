На Украине решили, что запретить Telegram невозможно

Глава Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил о невозможности запретить мессенджер Telegram в стране. Он также отметил, что этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня.

«Запретить или заблокировать Telegram в Украине невозможно, и сейчас этот вопрос так не стоит», — написал Коваленко в своем Telegram-канале. Он добавил, что необходимо разделять контент в Telegram, которые люди читают, и общение в мессенджере.

До этого участники круглого стола, посвященного украинской журналистике, который прошел по инициативе комитета Верховной рады по свободе слова, посчитали, что работа Telegram должна быть запрещена в стране, они также решили искать способы для этого.

До этого представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юзов назвал мессенджер Telegram угрозой для безопасности государства.

По оценке Юзова, мессенджер содержит ряд угроз для информационной безопасности Украины. Он не рассказал, о чем конкретно идет речь.

Ранее в Сомали решили запретить Telegram, TikTok и платформу 1xBet.