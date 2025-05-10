Британия работает над возобновлением авиасообщения с Украиной

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские эксперты ведут работу по возобновлению авиасообщения с Украиной после возможного достижения прекращения огня. Об этом сообщает Sky News.

«Мы хотим помочь Украине уверенно смотреть в будущее, поэтому мы работаем над укреплением ее экономики», — сказал он.

Он отметил, что «британские эксперты работают на местах, проводя работу по поддержке возобновления полетов на Украину после достижения прекращения огня». Стармер уточнил, что для этого потребуется время.

До этого Стармер заявил, что Великобритания и США усилят военную помощь Украине, а также санкции в отношении России, если Москва откажется от прекращения огня. 9 мая агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что страны — члены ЕС и США завершают разработку предложения о введении 30-дневного режима прекращения огня на Украине. Документ предусматривает введение новых санкций против Москвы, если она откажется от перемирия.

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