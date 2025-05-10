Зеленский назвал «не очень живой» идею создания демилитаризованной зоны

Украине не поступали предложения о создании 30-километровой демилитаризованной зоны. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

«Официально никто Украине ничего подобного не предлагал. <...> Я считаю, что сегодня эта идея не очень жива», — сказал глава государства.

По его словам, дальность действия современных вооружений существенно превышает 30 км. В том числе это касается беспилотных летательных аппаратов и дальнобойной артиллерии.

В то же время Зеленский отметил, что в случае создания демилитаризованной зоны обязательно возникнет вопрос о статусе территорий, которые могут в нее попасть. Если стороны решат разделить эту зону на две равные части по 15 км, то столкнутся с трудностями при определении, кому будет принадлежать Херсон.

«Что мы будем делать с городом Херсон? Если не будет украинских войск в Херсоне, у нас не будет Херсона», — подчеркнул политик.

Он добавил, что в других местах украинским войскам придется отступить практически к Сумам и Харькову.

6 мая специальный посланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина согласна на приостановку боевых действий по текущей линии соприкосновения и последующее создание демилитаризованной зоны. Как рассказал американский чиновник, идея заключается в том, чтобы каждая из сторон конфликта отошла на 15 км вглубь занимаемой территории.

Ранее в Кремле высказались о предложении создать 30-километровую демилитаризованную зону.