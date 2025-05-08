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Министр обороны России назвал НАТО причиной совершенствования армии

Белоусов заявил о совершенствовании ВС РФ из-за расширения НАТО
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Боевой состав и численность Вооруженных сил продолжает совершенствоваться в связи с расширением НАТО. Об этом заявил российский министр обороны Андрей Белоусов в статье на сайте Совета безопасности к 80-летию Победы в ВОВ.

«С учетом боевого опыта и соразмерно возникающим вызовам военной безопасности России продолжается совершенствование боевого и численного состава отечественных Вооруженных сил, обусловленное прежде всего дальнейшим расширением НАТО, наращиванием группировок войск этого агрессивного блока и развертыванием дополнительных ударных вооружений у границ Российской Федерации», — пишет глава Минобороны.

Белоусов рассказал, что к данному моменту полностью укомплектованы и оснащены две общевойсковые армии, речная флотилия, смешанный авиационный корпус, пятьдесят соединений и воинских частей. Кроме того, образованы Ленинградский и Московский военные округа.

План на прошлый год, отметил министр, предполагал формирование еще двух общевойсковых армий и тридцати соединений.

В апреле министр обороны заявлял, что в ближайшие годы будет происходить интеграция беспилотных систем в единую сеть.

Ранее в НАТО назвали вызовом усиление российской армии.

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