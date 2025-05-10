Морские грузоперевозки из Китая в США сократились на 40%

Объем морских грузоперевозок из Китая в США сократился на 40% на фоне взаимных тарифов. С таким заявлением выступил руководитель швейцарского подразделения международной транспортно-логистической компании Kühne + Nagel Маттиас Вольф в интервью SRF.
«В настоящее время мы наблюдаем сокращение фактических перевозок из Китая в США на 40%», — отметил эксперт, комментируя уменьшение объемов судоходства между двумя странами.
Вольф уточнил, что это касается в том числе товаров, которые доставляются контейнеровозами из портов Шанхая, Нинбо и Шэньчжэня в порты западного побережья США, такие как Лонг-Бич и Лос-Анджелес.
Он подчеркнул, что цепочки поставок постоянно меняются, но снижение на 40% является необычным событием за последние годы.
«Из прошлого опыта мы знаем, что, когда цепочки поставок выходят из равновесия, товаров хватает на четыре-шесть недель. Это означает, что нужно найти решение», — отметил специалист.
В конце апреля операторы контейнерных портов и менеджеры по грузовым авиаперевозкам в США сообщили о значительном снижении объемов товаров из Китая после введения ввозных пошлин президентом Дональдом Трампом.
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