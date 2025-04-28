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Стало известно о резком снижении объема ввоза товаров из Китая в США

FT: операторы портов США сообщили о снижении объема ввоза товаров из Китая
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Andy Wong/AP

Операторы контейнерных портов и менеджеры по грузовым авиаперевозкам в США сообщают о значительном снижении объемов товаров из Китая после введения ввозных пошлин президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Financial Times (FT).

В статье говорится, что «операторы контейнерных портов и менеджеры по грузовым авиаперевозкам фиксируют резкое сокращение объемов товаров, поступающих из Китая».

Также отмечается, что после введения пошлин количество заказов на контейнерные перевозки в США значительно уменьшилось. По последним данным службы отслеживания контейнеров Vizion, к середине апреля заказы на стандартные контейнеры из Китая в США сократились на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

До этого постоянный представитель КНР в Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве Чэнь Сюй заявил, что правительство Китая готово обсуждать с США торговые пошлины.

23 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон снизит таможенные пошлины в отношении китайских товаров, однако ставка при этом не будет нулевой. Глава Белого дома назвал ныне существующие суммарные пошлины на товары из КНР очень высокими.

Ранее компании из КНР придумали, как избежать высоких пошлин США.

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