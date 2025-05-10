NYT: Европа хочет вооружить Украину, но проигрывает гонку со временем

Европейские страны, входящие в «коалицию желающих», не смогут обеспечить поставки вооружений Украине, если США прекратят военную помощь Киеву. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Коалиция европейских стран, поддерживающих Украину, с трудом доставляет материальные средства на поля сражений с тех пор, как [президент США Дональд] Трамп ясно дал понять, что Европе необходимо взять на себя большую часть нагрузки по обеспечению безопасности Украины и своей собственной», — говорится в материале.

Это одна из причин, по которой парламент Украины подавляющим большинством голосов одобрил сделку, дающую Соединенным Штатам долю будущих доходов от природных ресурсов, включая полезные ископаемые. Хотя и не хватает гарантий безопасности, она оставляет открытой возможность для продолжения поставок американского оружия и другой военной помощи, отмечает NYT.

Заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал газете, что у украинских войск не хватает ракет большой дальности, артиллерии и, прежде всего, систем ПВО, большинство из которых производится в США.

К лету военная помощь, одобренная администрацией Джо Байдена, закончится, и Трамп, похоже, не хочет ее продлевать, а европейским странам потребуется десятилетие, чтобы наладить производство, подчеркивает NYT.

Чернев добавил, что Европа пытается заменить помощь, которую страна потеряла от США, но в данный момент у нее нет возможности сделать это.

9 мая Евросоюз выделил €1 миллиард для украинской оборонной промышленности.

Ранее Трамп обратился к России и Украине с призывом.