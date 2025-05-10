На празднование Дня Победы в Россию прибыли лидеры и представители разных стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «России 1».

По словам Пескова, присутствие иностранных гостей на празднованиях имеет большое значение как с символической, так и с практической стороны.

9 мая в Москве прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В шествии участвовали военные Вооруженных сил РФ и солдаты из дружественных стран. Среди них были расчеты из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также из Египта, Китая, Мьянмы, Монголии, Вьетнама и Лаоса.

По случаю юбилея Победы в столицу России прибыли лидеры ряда государств. Среди них были председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик и другие политики.

Ранее в США предрекли поражение Украине в конфликте с Россией.