РИА: более 50% финнов сомневаются в способности правительства управлять страной

Исследование, проведенное по заказу Фонда развития местного самоуправления, выявило недоверие среди финского населения относительно управленческих качеств членов действующего правительства. Более половины граждан (54%) выражают сомнения в компетентности кабинета министров во главе с премьер-министром Петтери Орпо, пишет РИА Новости.

Как показал опрос, уровень доверия к правительству заметно упал, снизившись на 8 процентных пунктов по сравнению с показателями июня 2024 года.

Лишь 28% респондентов выразили уверенность в способности властей эффективно управлять страной, в то время как 16% заняли нейтральную позицию.

Результаты исследования показали, что 39% финнов испытывают неуверенность и по отношению к оппозиции, и лишь 33% выразили ей свою поддержку.

Опрос, проведенный компанией Verian в период с 18 по 24 апреля, охватил 1042 взрослых резидента Финляндии. Статистическая погрешность исследования составляет 3%.

До этого финские власти пожаловались на влияние российских СМИ в стране, несмотря на то, что заблокировали их.

Ранее на Западе назвали президента Финляндии Стубба вассалом США.