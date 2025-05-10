Бисмарк: парад Победы в Москве показал, что Россия вовсе не изолирована

Европа хочет изолировать Россию, но торжественные мероприятия по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне (1941 — 1945 годы) продемонстрировали, что страна вовсе не изолирована. Об этом в интервью RT заявил внучатый племянник первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

Он отметил, что в Москву в День Победы приехали многие премьер-министры и президенты, чтобы отпраздновать это событие вместе с Россией. Фон Бисмарк считает, что это важный сигнал для всего мира.

Потом эка-канцлера также подчеркнул, что странам Европы необходимо объединиться, вести диалог и протянуть руку россиянам.

Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел 9 мая на Красной площади в Москве.

На параде в этом году было в три раза больше военной техники по сравнению с прошлым годом. Также были продемонстрированы новые образцы машин, которые впервые приняли участие в параде. О том, какие боевые машины проехали на параде, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что парад Победы в Москве доказывает будущее поражение Украины.