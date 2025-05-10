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Украинский посол заявил, что Киев ожидает от Берлина новое оружие

Посол Макеев: Мерц в Киеве может пообещать Зеленскому новые поставки оружия
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что ожидает от немецкого канцлера Фридриха Мерца обещания о новых поставках оружия Украине во время визита в Киев. Слова дипломата приводит «РБК-Украина».

«Я уверен (в этом. — ред.)», — сказал посол в ответ на вопрос журналистов, ожидать ли Украине новое немецкое оружие.

До этого агентство DPA сообщило, что правительство Германии после трех лет прозрачности вновь засекретит поставки оружия на Украину.

27 февраля 2022 года тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о поставках оружия Украине на фоне начала в этой стране российской специальной военной операции. Около четырех месяцев об этих поставках практически не было никаких сведений. В июне 2022 года под давлением граждан правительство ФРГ приняло решение опубликовать на своем сайте детальный список всех переданных украинской армии вооружений и систем, которые готовятся к поставке. В отличие от отправки военных, для отправки немецкого оружия на Украину не требуется одобрения парламента.

Ранее в Берлине состоялась демонстрация против поставок оружия Украине.

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