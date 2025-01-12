Американские СМИ сообщили о возможной краже в доме Харрис

Возможная кража со взломом случилась в доме вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис. Об этом сообщил телеканал ABC7.

«11 января в Брентвуде поступило сообщение о возможной краже со взломом в доме Харрис», — отметил телеканал.

Отмечается, что пока доказательств взлома не обнаружено, двое человек были задержаны за нарушение комендантского часа.

По информации телеканала, в данный момент идет расследование.

Накануне газета Washington Post сообщила, что дом Харрис в Лос-Анджелесе попал в зону эвакуации из-за лесных пожаров.

До этого сообщалось, что семья Кардашьян обеспечила пожарных едой из ресторана после отъезда из Лос-Анджелеса. Они выделили средства на доставку еды в несколько пожарных частей из ресторана ливанско-армянской кухни Carousel. По данным издания, еда была доставлена в четыре разные станции по всему городу. В боксах были обеды из мяса, риса, хумуса и питы.

7 января газета The Wall Street Journal написала, что в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар.

Ранее Пэрис Хилтон показала, как выглядит ее особняк после пожара.