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Американские СМИ сообщили о возможной краже в доме Харрис

ABC7: возможная кража со взломом произошла в доме вице-президента США Харрис
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Brian Snyder/Reuters

Возможная кража со взломом случилась в доме вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис. Об этом сообщил телеканал ABC7.

«11 января в Брентвуде поступило сообщение о возможной краже со взломом в доме Харрис», — отметил телеканал.

Отмечается, что пока доказательств взлома не обнаружено, двое человек были задержаны за нарушение комендантского часа.

По информации телеканала, в данный момент идет расследование.

Накануне газета Washington Post сообщила, что дом Харрис в Лос-Анджелесе попал в зону эвакуации из-за лесных пожаров.

До этого сообщалось, что семья Кардашьян обеспечила пожарных едой из ресторана после отъезда из Лос-Анджелеса. Они выделили средства на доставку еды в несколько пожарных частей из ресторана ливанско-армянской кухни Carousel. По данным издания, еда была доставлена в четыре разные станции по всему городу. В боксах были обеды из мяса, риса, хумуса и питы.

7 января газета The Wall Street Journal написала, что в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар.

Ранее Пэрис Хилтон показала, как выглядит ее особняк после пожара.

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