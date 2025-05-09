В Госдуме посоветовали мэру Вильнюса «ходить и оглядываться»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко осудила установку мусорного бака для гвоздик, свечей и советской ностальгии в Вильнюсе. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».
«Мы запомним всех и все. У нас долгая память», — заявила собеседница агентства.
Депутат подчеркнула, что Россия помнит своих героев и врагов, как прошлых, так и настоящих. Поэтому мэру Вильнюса Валдасу Бенкунскасу следует «ходить и оглядываться по сторонам», заключила Драпеко.
Власти Вильнюса установили мусорный бак на месте возложения цветов в память о победе в Великой Отечественной войне. На мусорном баке красными буквами на белом фоне написано: «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии». Помимо надписи, на контейнере также изображен герб Украины. Рядом с баком стоит мусороуборочная машина с такими же изображениями и текстом.
Фотографиями в своих социальных сетях поделился мэр Вильнюса.
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