В ООН заявили об отсутствии у РФ преференции в части кандидатуры нового генсека

Полянский: РФ не имеет преференций в части кандидата на пост генсека ООН

Россия в настоящее время не имеет каких-либо преференций в части кандидатуры нового генсека ООН. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Этот процесс пока находится в самом начале, мало кто официально заявил о своих амбициях стать новым главой ООН», — заявил Полянский.

Первый зампостпреда РФ при ООН подчеркнул, что если бы у России были какие-либо преференции, то их не стали бы озвучивать. Полянский напомнил, что весь процесс отбора нового генсекретаря всемирной организации традиционно носит дискретный характер.

Среди прочего первый заместитель постпреда РФ при ООН указал, что базовый подход РФ к вопросу о главе организации прежде всего состоит в том, что им должен стать «достойный, подготовленный кандидат, нацеленный на соблюдение устава ООН».

Срок полномочий нынешнего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года.

2 мая представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик объявил о скором представлении странам-членам предложений по масштабной реформе Организации Объединенных Наций. Он выделил три основных направления реформы: оптимизация использования имеющихся ресурсов, пересмотр мандатов различных подразделений и внесение кардинальных структурных изменений в архитектуру ООН.

Ранее в России выразили сожаление о том, что ООН считает Зеленского легитимным.