Мишустин обратился к ветеранам в День Победы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Его обращение было опубликовано в Telegram-канале правительства страны.

Мишустин отметил, что в течение нескольких десятилетий память о мужестве сокрушившего фашизм советского народа «объединяла всех нас». Председатель российского кабинета министров назвал бессмертным подвиг фронтовиков и подчеркнул, что он живет в сердцах россиян и передается из поколения в поколение.

«Мы склоняем головы перед солдатами, завоевавшими свободу в 1945 [году], отдаем дань уважения самоотверженности тех, кто трудился в тылу», — сказал премьер-министр.

По его словам, россияне в День Победы с чувством огромной благодарности чествуют ветеранов. В то же время Мишустин добавил, что жители страны гордятся и тем героизмом, который сейчас на поле боя проявляют участники специальной военной операции на Украине.

9 мая министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал указ о проведении салютов в российских городах в День Победы. Фейерверки будут запущены в 22:00 по местному времени в Москве, Мурманске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Туле, Смоленске и Новороссийске. Также праздничные залпы прогремят в Самаре, Хабаровске, Астрахани, Ростове-на-Дону и ряде других населенных пунктов.

Ранее президент РФ Владимир Путин с зарубежными коллегами возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.