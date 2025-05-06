Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский поздравил Мерца с назначением на пост канцлера и пожелал ФРГ лидерства

Зеленский поздравил Мерца с вступлением в должность канцлера Германии
close
Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца со вступлением в должность канцлера ФРГ и поблагодарил за поддержку Киева. На своей странице в соцсети Х он понадеялся, что Берлин будет становиться еще сильнее.

«Мы искренне надеемся, что Германия будет становиться еще сильнее и мы увидим еще больше немецкого лидерства в европейских и трансатлантических делах. Это особенно важно сейчас, когда на кону будущее Европы, которое будет зависеть от нашего единства», – написал Зеленский.

Он также пожелал Мерцу успехов на посту канцлера ФРГ.

Во втором туре голосования в бундестаге лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц был избран новым канцлером ФРГ. Политик не получил необходимого количества голосов в первом туре, но уже во втором его кандидатуру поддержали 325 депутатов. Удалось ли Мерцу предотвратить политический кризис в стране и как теперь будут выстраиваться отношения между ФРГ и Россией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский дипломат призвал «забыть о надеждах» на Мерца, если он не даст Taurus ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами