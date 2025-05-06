Зеленский поздравил Мерца с назначением на пост канцлера и пожелал ФРГ лидерства

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца со вступлением в должность канцлера ФРГ и поблагодарил за поддержку Киева. На своей странице в соцсети Х он понадеялся, что Берлин будет становиться еще сильнее.

«Мы искренне надеемся, что Германия будет становиться еще сильнее и мы увидим еще больше немецкого лидерства в европейских и трансатлантических делах. Это особенно важно сейчас, когда на кону будущее Европы, которое будет зависеть от нашего единства», – написал Зеленский.

Он также пожелал Мерцу успехов на посту канцлера ФРГ.

Во втором туре голосования в бундестаге лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц был избран новым канцлером ФРГ. Политик не получил необходимого количества голосов в первом туре, но уже во втором его кандидатуру поддержали 325 депутатов. Удалось ли Мерцу предотвратить политический кризис в стране и как теперь будут выстраиваться отношения между ФРГ и Россией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский дипломат призвал «забыть о надеждах» на Мерца, если он не даст Taurus ВСУ.