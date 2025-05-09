Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии возмутились попыткой Трампа переписать историю

Политик Галлоуэй призвал Трампа прекратить переписывание истории
close
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп ошибочно оценивает вклад своей страны в победу во Второй мировой войне (1939 — 1945 годы). Такое мнение высказал бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй на своем YouTube-канале.

По его словам, вклад Соединенных Штатов в разгром режима Адольфа Гитлера был ценным, доблестным и благородным, но не таким великим по сравнению с вкладом, внесенным Красной Армией СССР.

Галлоуэй призвал Трампа отказаться от стремления переписать историю, отметив, что если бы не советские воины, то он и многие другие люди попали бы в концентрационный лагерь или были бы сожжены.

Политик подчеркнул, что если бы не Советский Союз, то сегодня весь мир разговаривал бы по-немецки.

В начале мая Трамп заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Кроме того, он отметил, что никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству.

По словам американского лидера, США победили как в Первой, так и Второй мировых войнах. В связи с этим Трамп провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в своей стране. Он подчеркнул, что пришло время США «снова праздновать победы».

Ранее сообщалось, что в США появится праздник по случаю победы во Второй мировой войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами