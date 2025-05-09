В Британии возмутились попыткой Трампа переписать историю

Президент США Дональд Трамп ошибочно оценивает вклад своей страны в победу во Второй мировой войне (1939 — 1945 годы). Такое мнение высказал бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй на своем YouTube-канале.

По его словам, вклад Соединенных Штатов в разгром режима Адольфа Гитлера был ценным, доблестным и благородным, но не таким великим по сравнению с вкладом, внесенным Красной Армией СССР.

Галлоуэй призвал Трампа отказаться от стремления переписать историю, отметив, что если бы не советские воины, то он и многие другие люди попали бы в концентрационный лагерь или были бы сожжены.

Политик подчеркнул, что если бы не Советский Союз, то сегодня весь мир разговаривал бы по-немецки.

В начале мая Трамп заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Кроме того, он отметил, что никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству.

По словам американского лидера, США победили как в Первой, так и Второй мировых войнах. В связи с этим Трамп провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в своей стране. Он подчеркнул, что пришло время США «снова праздновать победы».

Ранее сообщалось, что в США появится праздник по случаю победы во Второй мировой войне.