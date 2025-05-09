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В КНДР пообещали поддерживать РФ в действиях по защите суверенитета

Министр обороны КНДР Но Гван Чхор поддержал действия РФ в защиту суверенитета
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Виталий Аньков/РИА Новости

КНДР готова и впредь поддерживать и оказывать РФ помощь в действиях, направленных на обеспечение ее безопасности и суверенитета. Такое заявление сделал министр обороны республики Но Гван Чхор, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Чиновник высказался об отношениях между двумя государствами во время приема, организованного посольством Москвы в Пхеньяне по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Северная Корея продолжит неизменно поддерживать действия российских войск по защите суверенитета и территориальной целостности государства», — сказал он.

По словам министра, победа СССР в Великой Отечественной войне — это событие мирового масштаба. Но Гван Чхор подчеркнул, что оно «не только защитило достоинство и честь страны», но и внесло огромный вклад в обеспечение мира на земле.

6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что КНДР на параде Победы на Красной площади в Москве будет представлена на уровне посла. В то же время он анонсировал «одну интересную встречу», но заявил, что подробности о ней будут раскрыты чуть позже.

Ранее в Кремле допустили награждение северокорейских военных, участвовавших в операции по освобождению Курской области.

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