Председатель президиума БиГ прибыла в Москву

Председатель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Желька Цвиянович прибыла в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что Цвиянович 9 мая посетит парад на Красной площади в Москве.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Позже стало известно, что в Москву приедут 27 глав государств: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» республики.

7 мая стало известно, что число лидеров стран, ожидаемых в Москве на День Победы, сократилось: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» своей республики. Таким образом, гостями парада Победы станут 27 глав государств, а не 29, как сообщалось ранее.

Ранее МИД Германии опубликовал пост на русском ко Дню Победы.