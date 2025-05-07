Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7

Трамп: сейчас неподходящий момент для приглашения России в G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к G7. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Трампа, решение исключить Россию из организации в 2014 году было «очень глупым».

Глава Белого дома считает, что если бы РФ сегодня состояла в G8, то не было бы российско-украинского конфликта.

В феврале Трамп высказался за воссоздание «Большой восьмерки» (G8) с участием России.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идея президента США вернуть Россию в «Большую семерку» может быть проявлением хитрости Белого дома.

Группа семи (G7) представляет собой объединение экономически развитых стран, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Первое заседание этого клуба состоялось в 1975 году во Франции, и в его состав вошли Великобритания, Западная Германия, Италия, США, Франция и Япония.

Формат «семерки» действовал с 1976 по 1997 год, после чего, благодаря присоединению России, объединение стало называться «Большой восьмеркой». В марте 2014 года (в период президентства Барака Обамы), в ответ на события в Украине и сложившуюся напряженность в отношениях США и Европы с Россией, западные страны решили вновь вернуться к формату «семерки».

Ранее сообщалось, что Британия обсудит возможность присоединения РФ к G7.