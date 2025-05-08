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Билл Гейтс обвинил Маска в убийстве бедных детей

Гейтс: Маск сокращением иностранной помощи убивает самых бедных детей в мире
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Global Look Press

Миллиардер Билл Гейтс заявил, что предприниматель и глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск сокращениями иностранной помощи убивает «самых бедных детей в мире». Об этом сообщает Financial Times.

«Картина, на которой самый богатый человек в мире убивает беднейших детей в мире, далеко не привлекательна», — сказал Гейтс в интервью FT.

По его словам, сокращение иностранной помощи со стороны Вашингтона приводит к истощению запасов еды и лекарств в уязвимых регионах мира, а также может повлиять на возникновение новых вспышек кори, ВИЧ и полиомиелита. Гейтс подчеркнул, что Маск отменил гранты для больницы в провинции Газа в Мозамбике, которые были направлены на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матерей к детям. Миллиардер считает, что глава DOGE принял решение об отмене грантов из-за ошибочного убеждения в том, что Вашингтон поставляет контрацептивы для боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

«Я бы хотел, чтобы он пошел и встретился с детьми, которые теперь инфицированы ВИЧ, потому что он прекратил финансирование», — заявил Гейтс.

Гейтс добавил, что у Маска нет представления о том, как работает агентство США по международному развитию (USAID) и в чем заключается его цель.

До этого сообщалось, что государственный департамент Соединенных Штатов прекращает финансировать проекты иностранной помощи в различных странах , в том числе в Белоруссии, на сумму $215 млн.

Ранее Трамп сократил международную помощь США на $27 млрд.

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